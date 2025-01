Vrouw aangehouden rond verdachte situatie Utrechts politiebureau

Binnenland

De politie heeft op het hoofdkantoor van de politie in Utrecht een vrouw aangehouden. Bij binnenkomst riep ze leuzen. „Ze riep dingen die voor ons aanleiding waren om het bureau direct te ontruimen”, zegt een politiewoordvoerder. Bij de vrouw zijn twee objecten aangetroffen. Het is niet duidelijk of het om explosieven gaat.