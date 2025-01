Rabobank: door spanningen meer cyberaanvallen in meer sectoren

Voor Rabobank was 2024 een piekjaar op het gebied van cyberaanvallen. Maagdenberg: „Dan zie je dus een soort directe relatie tussen wat er geopolitiek allemaal gebeurt en de mate waarin het financiële systeem wordt aangevallen. Gelukkig zijn we goed geëquipeerd en kunnen we dat afwenden, alleen is wel de grote vraag hoe creatief en inventief de criminelen zijn en of wij daarin meekunnen. Ook omdat ze met AI en deepfakes nog meer mogelijkheden krijgen.”

Maagdenberg weet niet waar de cyberaanvallen vandaan kwamen. „Het enige wat we natuurlijk wel zien, is dat de geopolitieke spanningen omhoog gaan. Met Gaza, met China, maar ook met wat Trump nu dadelijk weer los gaat maken. Eigenlijk zit de relevantie niet zozeer in de vraag waar het vandaan komt, maar hoe je daarop bent voorbereid. Daarom willen wij ook alle kennis die wij hebben inzetten om ervoor te zorgen dat ook dit soort partijen de volgende keer niet ‘down’ gaan.”