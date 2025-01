Minister-president Schoof overlegt met vicepremier China

Op de agenda van het overleg staat onder meer Oekraïne, klimaat, handel en gezondheid. Hij heeft eerder die dag ook een ontmoeting met minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei). In het gevolg van Ding reist ook viceminister Wang Shouwen van Handel mee. Die heeft een gesprek met minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel).

Ding is volgende week in Europa voor het World Economic Forum in Davos en bezoekt naast Nederland ook Zwitserland.