Politiebureau in Utrecht ontruimd om ‘verdachte situatie’

In Utrecht is een politiebureau ontruimd wegens een „verdachte situatie”, meldt de politie op X. Het gaat om het hoofdbureau aan de Kroonstraat. „Alle medewerkers van het hoofdbureau van politie aan de Kroonstraat hebben het pand verlaten. We zijn nog bezig de situatie onder controle te krijgen”, zegt een woordvoerder van de Utrechtse politie.