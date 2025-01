Frans marinevliegtuig boven Oostzee ‘geïntimideerd’ door Rusland

Het marinevliegtuig, onderdeel van een nieuwe NAVO-bewakingsmissie voor de Oostzee, was in de nacht van woensdag op donderdag „het doelwit van Russische intimidatiemaatregelen”, aldus minister Sébastien Lecornu. „Deze agressieve Russische actie is niet acceptabel.” Frankrijk en zijn bondgenoten „zullen blijven optreden” om de vrije lucht- en zeevaart te verdedigen, schreef hij op X.