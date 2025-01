Schoolbrand in Lemmer, drie personen ademen rook in

De brand is inmiddels uit. De brandweer was met minstens één blusauto bij de brand.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staan er momenteel zo’n honderd leerlingen buiten. Of het leerlingen of personeelsleden van de school waren die rook inademden, weet hij niet. De school staat nu nog „vol rook”. Het gebouw moet geventileerd worden en dan moet nog worden gecontroleerd of er koolstofmonoxide in de lucht zit. Wanneer de leerlingen weer naar binnen kunnen, is nog niet duidelijk.