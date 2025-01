Rechter buigt zich over Gelderse ‘milieuramp in slow motion’

Binnenland

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechter gevraagd om een einde te maken aan „een milieuramp in slow motion” op een voormalige stortplaats in de Gelderse plaats Eerbeek. Daar sijpelt al sinds 2019 verontreinigd water de bodem in, veroorzaakt door 220.000 ton staalslakken die over papierafval zijn gelegd. De economische raadkamer van de rechtbank in Zwolle doet op 13 februari uitspraak.