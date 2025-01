Verdachte fataal steekincident Oostburg voorlopig vast

De politie kreeg rond 21.15 uur een melding over een gebeurtenis in een auto aan de Commerswerveweg in het Zeeuwse Oostburg. De 67-jarige bestuurder bleek zwaargewond. Ook zat er een vrouw in de auto. De verdachte, ook in de auto en een bekende van het stel, was gevlucht. Na oproepen op Burgernet en sociale media is die man even verderop aangehouden in Zuidzande.

De verdachte moet maandag verschijnen voor de rechter-commissaris.