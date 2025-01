Kabinet belooft oplossing voor asieloverlast op station Maarheeze

Binnenland

Het kabinet buigt zich over een oplossing voor de overlast die asielzoekers uit het opvangcentrum in Budel volgens de NS veroorzaken op het station in Maarheeze. Het spoorbedrijf overweegt het station om die reden zelfs over te gaan slaan. Maar: „dat gaat echt niet gebeuren”, verzekerde staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer) voor aanvang van de ministerraad.