Gewonde man in zaak fataal steekincident Vorden vrijgelaten

Binnenland

De 46-jarige man uit Enschede, die dinsdagochtend gewond raakte bij een fataal steekincident in het Gelderse dorp Vorden, is vrijgelaten. Volgens de regionale krant Tubantia betreft het een hulpverlener die jarenlang zorg verleende aan de man (38), die mogelijk zichzelf om het leven heeft gebracht op de camping aan de Larenseweg in Vorden.