Minderjarige asielzoeker raakt vergunning na delict sneller kwijt

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan momenteel een asielvergunning van een minderjarige alleen intrekken als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet de persoon veroordeeld zijn volgens het volwassenenrecht en moet de straf minimaal zes maanden zijn. Faber gaat deze voorwaarden uit de Vreemdelingencirculaire halen.

Mede aanleiding voor de aanscherping is een groepsverkrachting vorig jaar in Helmond waarbij minderjarige asielzoekers waren betrokken. Vier tieners kregen deze week hiervoor straffen tot maximaal vijftien maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Een verdachte die zich schuldig maakte aan aanranding kreeg vier maanden jeugddetentie.

„Zeker na het incident in Helmond ben ik er helemaal klaar mee dat we in dergelijke gevallen de asielvergunning niet kunnen intrekken”, laat de bewindsvrouw in een verklaring weten.