Gijzelcrisis Gaza houdt Israël al 469 dagen in haar greep

7 oktober 2023

Hamasterroristen zaaien dood en verderf in het gebied rond de Gazastrook. Ze doden ruim 1200 mensen, veelal burgers, en ontvoeren er 251 naar Gaza. Velen van hen zijn dan al gedood. Hun lichaam dient slechts als losprijs voor verdere onderhandelingen.

Israël bombardeert nog diezelfde middag de Gazastrook als begin van een operatie om Hamas als militaire organisatie te vernietigen.

13 oktober 2023

De families van gijzelaars en vermiste personen organiseren zich formeel in het Hostages and Missing Families Forum. Een sterke lobbygroep die wereldwijd aandacht geeft aan het lot van de gijzelaars in Gaza en oproept tot hun vrijlating. Iedere zaterdagavond komen ze bij elkaar en organiseren ze grote demonstraties voor de vrijlating van hun dierbaren.

De lege stoelen markeren de lege plekken die de ontvoerde Israëliërs in de samenleving achterlaten. beeld RD Knuffels bij de foto’s van Kfir en Ariel Bibas op de luchthaven van Tel Aviv. beeld RD Familieleden van gijzelaars voerden wereldwijd actie om de situatie van hun familie onder de aandacht te brengen. Foto: Israëliërs op bezoek bij paus Franciscus. beeld AFP De Nederlandse grootvader (l.) van Ofir Engel, Jucha Engel, was in oktober op bezoek bij het CIDI in Den Haag om aandacht te vragen voor het lot van zijn kleinzoon. beeld AFP, Mads Claus Rasmussen Duizenden Israëliërs gaan in september 2024 in Tel Aviv de straat op om de regering van Netanyahu op te roepen om een akkoord met Hamas te sluiten voor een gevangenenruil. beeld EPA, Abir Sultan

Later wordt ook het Tikva Forum opgericht. Deze rechts-religieuze zionistische minderheidsgroep van families van gijzelaars pleit voor een harde lijn tegen Hamas. Zij stellen het landsbelang van Israël boven de gezondheid of zelfs de terugkeer van hun geliefden.

16 oktober 2023

Hamas publiceert voor het eerst een video van een gijzelaar in Gaza. De Frans-Israëlische Mia Schem (21) is ontvoerd vanaf het Novafestival. Ze wordt gefilmd in een ziekenhuisbed in Gaza, waar haar arm wordt verbonden door een arts. In een tweede scène staat ze voor de camera en vraagt aan premier Netanyahu om haar te bevrijden.

In de loop van oktober en november verschijnen meer soortgelijke video’s. De gijzelaars worden onder schot gehouden en gedwongen een verklaring voor de camera uit te spreken. In Gaza worden in mei 2024 nooit uitgezonden video’s gevonden van ontvoerde jonge kinderen.

Woordvoerder Abu Obeida van de Izzedine al-Qassam Brigades –de gewapende vleugel van Hamas– beweert dat de groep ongeveer 200 gijzelaars vasthoudt, met „tientallen” in de handen van verschillende andere facties, zoals de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ).

21 oktober 2023

Hamas laat twee gijzelaars vrij en draagt ze bij de grens over aan het Internationale Rode Kruis. Het zijn de Amerikaans-Israëlische moeder Judith Raanan (59) en haar 17-jarige dochter Natalie. Hun vrijlating is bemiddeld door Qatar.

23 oktober 2023

Hamas draagt opnieuw twee gijzelaars over aan het Rode Kruis. Het zijn twee bejaarde vrouwen (80+) met een zwakke gezondheid. Hun echtgenoten zijn ook ontvoerd en blijven gevangen. Zowel Egypte als Qatar bemiddelden.

27 oktober 2023

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties neemt resolutie ES-10/21 aan. Hierin wordt opgeroepen tot een „onmiddellijk en aanhoudend” humanitair bestand en het staken van de vijandelijkheden.

28 oktober 2023

Israël begint een grondoffensief in de Gazastrook.

30 oktober 2023

De IDF bevrijdt in een gezamenlijke operatie met de inlichtingendienst Shin Bet de vrouwelijke Israëlische soldaat Ori Megidish (19) uit Gaza en brengt haar terug naar Israël.

De 19-jarige Ori Megidish (midden) herenigd met haar familie. beeld IDF

Ze werd op 7 november ontvoerd vanaf legerbasis Nahal Oz, samen met nog zes andere vrouwen. Het is de eerste succesvolle bevrijdingsoperatie van de IDF in ongeveer twintig jaar en de eerste in deze Gazaoorlog. Ondanks haar oorlogstrauma hervat Megidish in februari 2024 haar werk bij de IDF.

13 november 2023

Hamas publiceert een video van de 19-jarige Israëlische soldaat Noa Marciano, die net als Ori Megidish werd gevangengenomen vanaf legerbasis Nahal OZ. In de video is ze eerst levend te zien. Het eindigt met beelden van haar levenloze lichaam. Hamas geeft aan dat ze is gedood door Israëlische luchtaanvallen in Gaza. Op 16 november vindt de IDF haar lichaam en brengt haar terug naar Israël.

In een interview met de Jewish Chronicle verklaren haar ouders in mei 2024 dat hun dochter is vermoord door een arts van het al-Shifaziekenhuis in Gaza. „Ze kozen ervoor haar te vermoorden in plaats van voor haar te zorgen na de luchtaanval.”

16 november 2023

Het lichaam van de 65-jarige Judith Weiss uit kibboets Be’eri wordt gevonden vlakbij het al-Shifaziekenhuis in Gaza. Volgens artsen is ze waarschijnlijk kort na 7 oktober aan haar verwondingen overleden.

21 november 2023

Er wordt een bestand gesloten tussen Israël en Hamas. Het komt tot stand na bemiddeling van Qatar, Egypte en de VS. Bovendien wordt er een staakt-het-vuren in Gaza overeengekomen, dat ingaat op 24 november en vier dagen zal duren en later met nog eens drie dagen wordt verlengd. Netanyahu maakt meteen duidelijk dat Israëls oorlog tegen Hamas zal doorgaan na deze periode.

Leden van Hamas en Islamitische Jihad dragen Israëlische gijzelaars over aan het Rode Kruis. beeld AFP Een wagen van het Rode Kruis brengt vanuit Gaza Israëlische gijzelaars naar de grens met Israël, op 30 november 2023. beeld AFP Israëliërs verwelkomen een Israëlische legerhelikopter die in november recent bevrijde gijzelaars vervoert naar een ziekenhuis bij Tel Aviv. beeld EPA, Christophe Petit Tesson Een bus brengt Palestijnse gevangenen naar de grens met de Gazastrook, in een uitwisseling met Israëlische gijzelaars in november 2023. beeld AFP, Ahmad Gharabli De Israëlische Yoni Ahser wordt na gevangenschap in Gaza herenigd met zijn vrouw en dochters. beeld AFP

24 november – 30 november 2023

In een gevangenenruil worden door Hamas 105 gijzelaars vrijgelaten tegen 240 Palestijnse gevangenen in Israël.

De vrijgelaten gijzelaars zijn 81 Israëliërs (vaak met dubbele nationaliteit) en 23 Thaise en 1 Filipijnse gastarbeider. De Israëliërs zijn bijna allemaal vrouwen, kinderen en tieners. Slechts drie mannen van 18 jaar of ouder worden vrijgelaten; twee vanwege familiebanden met een jongere zus die ook wordt vrijgelaten en een Russisch-Joodse man van 25 jaar. Hij wordt door Hamas vrijgelaten omdat de Russische president Poetin daarom had verzocht.

Een van de vrijgelaten tieners is de 17-jarige Ofir Engel. Hij heeft tijdens zijn gevangenschap naast het Israëlisch paspoort een Nederlands paspoort gekregen. Zijn opa is van oorsprong Nederlands. De Nederlandse regering heeft actief gepleit voor zijn vrijlating.

29 november 2023

Hamas meldt dat de 34-jarige Shiri Bibas en haar twee kinderen Ariël (4)en Kfir (9 maanden) zijn omgekomen bij een Israëlisch bombardement op Gaza. Dat zou moeten verklaren waarom zij niet bij de vrijgelaten gijzelaars zijn. Israëlische geheime diensten kunnen dit bericht niet bevestigen of verifiëren.

30 november 2023

Hamas toont een video van Yarden Bibas waarin de dood van zijn vrouw Shiri en zijn kinderen aan hem wordt meegedeeld. Een huilende Bibas geeft premier Netanyahu de schuld van alle ellende.

1 december 2023

Israël hervat de bombardementen op Gaza. De gesprekken in Qatar over een wapenstilstand gaan wel door, maar op 2 december trekt de Mossad zich terug uit de onderhandelingen in Qatar.

Hamas meldt dat sommige gijzelaars niet meer in leven zijn, terwijl Israëlische inlichtingendiensten weten dat dit niet waar is. Daarmee breekt Hamas de afgesproken voorwaarden om alle vrouwen en kinderen die op de lijst stonden vrij te laten. Er zijn dan nog meer dan tien vrouwen (onder wie vijf vrouwelijke soldaten) en twee kinderen (familie Bibas) gegijzeld in Gaza.

14 december 2023

De IDF vindt in een tunnel in Jabaliya drie dode gijzelaars en brengt ze terug naar Israël. Uit onderzoek blijkt in september 2024 dat de mannen waarschijnlijk zijn omgekomen toen de tunnel instortte als gevolg van een IDF-bombardement in de buurt van de tunnel.

15 december 2023

Drie gijzelaars weten te ontsnappen aan hun bewakers en komen uit een tunnelcomplex. Israëlische soldaten zien hen echter aan voor Hamasterroristen en doden hen. Later blijkt dat de drie mannen zelfs een witte vlag bij zich hadden. Israël is geschokt en in rouw. Er wordt een grondig onderzoek geëist naar de werkwijze van het leger. De moeder van één van de gedode gijzelaars troost de soldaten die haar zoon per abuis hebben gedood en vergeeft hen.

Op 21 december vertoont Hamas eerder opgenomen video’s van deze drie gijzelaars toen ze nog in leven waren. Dit dient volgens kenners als psychologische terreur aan de families van de omgekomen gijzelaars en om druk te zetten op de Israëlische samenleving en hen te op te zetten tegen de regering.

19 december 2023

Israël doet een nieuw voorstel voor een bestand van een week dat moet leiden tot vrijlating van veertig gijzelaars. Hamas weigert en geeft aan slechts te willen onderhandelen als Israël zich volledig terugtrekt uit de Gazastrook.

12 januari 2024

Israël sluit een overeenkomst met Qatar om noodzakelijke medicijnen bij de gijzelaars te brengen. Later worden de medicijnen in Gaza teruggevonden en is duidelijk dat ze nooit bij de gijzelaars gebracht zijn.

14-15 januari 2024

Hamas toont een video van drie levende gijzelaars, twee mannen en een vrouw. Daarna worden er rode kruizen door hun gezichten geplaatst. De vraag wordt gesteld: „Leven ze nog, of zijn ze dood?” De video besluit met: „Morgen weet u het antwoord.”

Een screenshot van de video: „Leven ze nog, of zijn ze dood?”. beeld RD

Een dag later mag de vrouwelijke gijzelaar, de 26-jarige Noa Argamani, in een nieuwe video aankondigen dat de twee mannen zijn omgekomen door een IDF-bombardement. Later onderzoek van de IDF bevestigt dit. Een van de mannen is Yossi Sharabi, de vader van de vriendin van de Nederlands-Israëlische Ofir Engel. Sharabi was bij Ofir toen hij werd vrijgelaten bij de gevangenenruil van eind november.

Februari-mei 2024

Israël vindt geregeld dode gijzelaars en brengt ze terug naar Israël.

12 februari 2024

Het Israëlische leger bevrijdt in een operatie van commandotroepen twee gijzelaars uit de zuidelijke stad Rafah. Fernando Marman (54) en Louis Har (70) werden in een wooncomplex vastgehouden. De mannen werden op 7 oktober ontvoerd uit kibboets Nir Yitzhak, samen met hun partners, een zus, een nichtje en haar hond. Zij werden eerder in november 2023 vrijgelaten bij de gevangenenruil.

Mei-april 2024

Israël wil het Hamasbolwerk Rafah in de zuidelijke Gazastrook aanvallen. Vermoed wordt dat hier veel gijzelaars worden vastgehouden. Onder grote internationale druk en dreigementen van Amerika om te stoppen met het leveren van wapens wordt de aanval uitgesteld. Men is bang voor het leven van de vele Gazaanse vluchtelingen die door de aanvallen in de noordelijke Gazastrook naar het zuiden zijn gevlucht.

24 april 2024

Hamas vertoont een video van Hersh Goldberg-Polin. De Amerikaans-Israëlische bezoeker van het Novafestival verloor zijn hand toen Hamasterroristen granaten gooiden in de schuilkelder langs weg 232, waar hij met zijn vrienden schuilde. Hij is vermagerd en verzwakt. Zijn hand is geamputeerd.

Een screenshot van een video met de Amerikaans-Israëlische Hersh Goldberg-Polin. beeld RD

6 mei 2024

De IDF begint het grondoffensief in Rafah, ondanks forse diplomatieke druk om dit niet te doen.

17 mei 2024

In een tunnel onder Gaza worden de lichamen van drie gijzelaars gevonden. Onder hen is het lichaam van de 26-jarige Duits-Israëlische Shani Louk. Ze werd op 7 oktober gedood en half ontkleed achterop een pick-up door Gaza gereden onder luid gejuich van omstanders. De video hiervan riep wereldwijd grote verontwaardiging op.

De Duits-Israëlische Shani Louk groeide uit tot een van de gezichten van de gijzelingen. Ze werd onder grote (pers)belangstelling begraven. Foto: Louks vader tijdens de begrafenis. beeld AFP De Duits-Israëlische Shani Louk groeide uit tot een van de gezichten van de gijzelingen. Ze werd onder grote (pers)belangstelling begraven. beeld AFP De Duits-Israëlische Shani Louk groeide uit tot een van de gezichten van de gijzelingen. Ze werd onder grote (pers)belangstelling begraven. Foto: Louks vader tijdens de begrafenis. beeld AFP De Duits-Israëlische Shani Louk groeide uit tot een van de gezichten van de gijzelingen. Ze werd onder grote (pers)belangstelling begraven. Foto: Louks vader tijdens de begrafenis. beeld AFP

De drie waren allen bezoekers van muziekfestival Nova en werden vanaf dezelfde plek ontvoerd. Een paar dagen later worden er in Jabalya opnieuw vier lichamen gevonden, onder wie ook de vriend van Shani Louk. De meesten waren al op 7 oktober gedood.

19 mei 2024

De IDF vindt in Gaza een propagandavideo van de destijds 8 jaar oude Ela Elyakim en haar 16-jarige zus Daphna. Zij werden op 7 oktober ontvoerd en in de gevangenenruil van november vrijgelaten. Ook zij werd met een pistool op haar gericht gedwongen een boodschap tegen de regering-Netanyahu uit te spreken. Hamas besloot deze toch niet uit te zenden, omdat dit waarschijnlijk geen goede propaganda zou zijn.

3 juni 2024

Het Israëlische leger verklaart vier oudere Israëlische gijzelaars dood. Ze verschenen in december nog in een Hamasvideo. Inlichtingen wijzen uit dat de bejaarde mannen niet meer in leven zijn. In de loop van het jaar verklaart de IDF meermaals gijzelaars dood aan de hand van informatie van de aanslagen van 7 oktober of inlichtingen uit Gaza.

8 juni 2024

In een gezamenlijke actie van de IDF, inlichtingendienst Shin Bet en de Israëlische politie worden vier gijzelaars met geweld bevrijd uit Nuseirat in Gaza. Al maanden werkten geheime diensten aan deze operatie, omdat hun verblijfplek bekend was. Een van hen is Noa Argamani. Hamas had haar in november 2023 niet op de lijst van vrij te laten vrouwelijke gijzelaars gezet. Ze was dood volgens Hamas, maar de IDF wist dat ze in leven was. Mede daardoor werd het staakt-het-vuren niet verlengd.

Drie mannen (Shlomi Ziv, Almog Meir Jan, en Andrey Kozlov) werden samen vastgehouden in een appartementencomplex. Noa werd een paar honderd meter verder vastgehouden bij een hooggeplaatste arts in Gaza. Ze was daar huisslaaf. De vier gijzelaars waren allen bezoekers van het Novafestival. Bij de zeer gedurfde actie worden volgens Hamas 296 burgers gedood. Israël zegt dat het er hooguit 100 zijn, veelal Hamasstrijders. Onder de doden zijn de arts die Noa vasthoudt, zijn vrouw en een dochter. De operatie wordt nadien ”Operatie Arnon” genoemd, naar commandant Arnon Zamora, die bij de operatie sneuvelt.

Foto’s van bevrijde gijzelaars in juni 2024. beeld EPA, Abir Sultan Israëliërs zwaaien naar een helikopterbemanning die bevrijde gijzelaars naar een ziekenhuis bij Tel Aviv brachten. beeld Abir Sultan De 26-jarige Noa Argamani wordt omhelsd door haar vader, nadat ze een halfjaar in gevangenschap in de Gazastrook doorbracht. beeld AFP Israëliërs vieren de bevrijding van verschillende gijzelaars bij een ziekenhuis bij Tel Aviv. beeld EPA, Abir Sultan De bevrijdde Israëlische gijzelaar Andrey Kozlov arriveert bij een ziekenhuis bij Tel Aviv. beeld EPA, Gidon Markowicz

De terugkomst van de vier gijzelaars wordt in Israël gevierd als een bevrijding. Duizenden mensen gaan de straat op en vieren feest. De Al-Qassam Brigades van Hamas geven aan dat vanaf nu bij nadering van Israëlische soldaten de gevangengehouden gijzelaars door hun bewakers zullen worden gedood.

5 mei – 8 juli 2024

Onderhandelaars uit Egypte en Qatar komen met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor vrijlating van gijzelaars door Hamas en een gefaseerde terugtrekking van Israël uit de Gazastrook. Ook het Israëlische veiligheidskabinet komt eind mei met een tegenvoorstel. Op 31 mei presenteert de Amerikaanse president Joe Biden een plan dat vrijwel identiek is. Het plan lijkt te gaan slagen met hoopvolle berichten van de onderhandelaars.

Begin juli blijkt dat de kloof te groot is. De Israëlische premier Netanyahu wil de IDF niet volledig terugtrekken uit Gaza onder druk van zijn ultrarechtse regeringspartners, die dreigen met het laten vallen van de regering. Hamas is niet bereid namen te geven van levende gijzelaars en houdt vast aan volledige terugtrekking van Israël uit Gaza en een eind aan de oorlog.

6 juli 2024

Nadat de hoopvolle onderhandelingen tussen Hamas en Israël worden beëindigd, komt het tot rellen in Israël. Familieleden van gijzelaars en antiregeringsactivisten demonstreren en blokkeren wegen. Deze protesten zullen in de loop van het jaar regelmatig terugkeren en verharden.

13 juli 2024

Mohammed Deif, de leider van de Al-Qassam Brigades –de militaire tak van Hamas– wordt gedood door een zwaar bombardement in Khan Younis in het zuidelijk deel van de Gazastrook. Hij was de architect van de aanslagen van 7 oktober.

24 juli 2024

De IDF vindt vijf lichamen van gijzelaars in een tunnel onder Khan Younis.

31 juli 2024

De politiek leider van Hamas in ballingschap, Ismail Haniyeh, wordt gedood door de Israëlische geheime dienst in Iran. Alleen het tactische brein van Hamas in de Gazastrook, Yahya Sinwar, is nu nog in leven.

12 augustus

Hamaswoordvoerder Abu Obeida meldt dat een bewaker een mannelijke gijzelaar heeft gedood. Twee vrouwelijke gijzelaars zouden zwaargewond zijn. Volgens Hamas is het een wraakactie van de bewaker toen hij hoorde dat twee van zijn eigen kinderen door Israëlisch vuur zijn gedood. De berichten kunnen door de IDF niet worden bevestigd.

20 augustus 2024

Opnieuw vindt de IDF zes dode gijzelaars in tunnels onder Khan Younis. Uit onderzoek blijkt later dat ze zeer waarschijnlijk door hun bewakers zijn vermoord.

27 augustus 2024

De IDF bevrijdt de 53-jarige Qaid Farhan al-Gadi uit de tunnels van Rafah. Al-Gadi is achtergelaten door zijn bewakers en meldt zich bij de verbaasde Israëlische soldaten als hij Hebreeuws hoort spreken. Hij is de achtste gijzelaar die levend uit Gaza wordt bevrijd door de IDF.

31 augustus 2024

De IDF vindt de lichamen van zes gijzelaars in een tunnel onder Rafah, niet ver van de plek waar een paar dagen eerder Al-Gadi is gered. Na onderzoek blijkt dat de vier mannen en twee vrouwen hooguit 48 uur eerder zijn vermoord door hun bewakers, vermoedelijk bij nadering van de IDF-soldaten.

Een van de mannen is Hersh Goldberg-Polin, die eerder nog verscheen in een Hamasvideo. Zijn ouders reisden de wereld rond en bezochten president Biden en paus Franciscus **** om voor zijn vrijlating te pleiten.

Mensen zoeken troost bij elkaar nadat bekend wordt dat Hersh Goldberg-Polin omgekomen is in Gaza. beeld EPA, Abir Sultan

De lichamen van de gijzelaars verkeren in slechte staat. Ze zijn uitgehongerd, vervuild en verwaarloosd. Het verdriet en de verontwaardiging is Israël is groot. Tienduizenden mensen gaan dagenlang de straat op om te pleiten voor een gijzelaarsovereenkomst met Hamas en een spoedige vrijlating van de overige gijzelaars.

2 september 2024

Hamas vertoont video’s van de gedode gijzelaars toen ze nog in leven waren en combineert die met Israëlische beelden van hun begrafenis. Daarna wordt er dagelijks een video van een van hen vertoond. De video eindigt vaak met een oproep aan de regering-Netanyahu.

27 september 2024

In Libanon wordt een van de belangrijkste bondgenoten van Hamas, Hezbollahleider Hassan Nasrallah, door een zwaar IDF-bombardement op zijn bunker in Beiroet gedood.

6 oktober 2024

De IDF begint een offensief in Noord-Gaza, waar de overgebleven Hamasstrijders zich weer hebben verzameld.

16 oktober 2024

De militaire leider van Hamas, Yahya Sinwar, wordt gedood in Rafah. Daarmee is ook de laatste leider van Hamas gedood. Zijn dood wordt in Israël gevierd als een bevrijding.

Informeel blijkt dat broer Mohammed zijn taak overneemt en de weinige nog overgebleven bataljons aanstuurt.

23 november 2024

Hamas meldt dat een vrouwelijke gijzelaar is gedood en een ander zwaargewond is geraakt bij Israëlische aanvallen in Noord-Gaza. Een video wordt getoond waarin er wordt ingezoomd op een lichaam. Een kleine tatoeage op de arm van het slachtoffer is zichtbaar. De familie van een van de vrouwelijke soldaten roept op tot gebed voor haar.

November – december 2024

Na een periode waarin er op sociale media nauwelijks nieuwe video’s worden gepubliceerd, gaat de frequentie weer omhoog. Vanaf eind november worden vrijwel iedere week door Hamas of de Palestijnse Islamitische Jihad gijzelaars voor de camera gezet. De video’s worden op zaterdag online gezet, vlak voor het eind van de sabbat als de families samenkomen om te demonstreren voor een overeenkomst met Hamas.

Vaak noemen de gijzelaars het aantal dagen dat ze in gevangenschap zitten, waaruit blijkt dat de video’s recent opgenomen zijn.

De moeder van Matan Tzangauker vecht voor een akkoord met Hamas en beëindiging van de oorlog in Gaza. beeld AFP, Jack Guez Matan Zangauker in een propagandavideo van Hamas. beeld Telegram Familieleden van Matan Zangauker vieren zijn 25e verjaardag, die hij in gevangenschap moet doorbrengen. beeld Flash90, Itai Ron De moeder van Matan Tzangauker vecht voor een akkoord met Hamas en beëindiging van de oorlog in Gaza. beeld AFP, Jack Guez Matan Zangauker in een propagandavideo van Hamas. beeld Telegram Familieleden van Matan Zangauker vieren zijn 25e verjaardag, die hij in gevangenschap moet doorbrengen. beeld Flash90, Itai Ron

Hoe sterker hun families in de media aanwezig zijn en protesteren tegen de regering-Netanyahu, hoe groter de kans dat Hamas een teken van leven geeft uit Gaza. Zo wordt de publieke opinie door de terroristen bespeeld. Er verschijnt voor het eerst een video van Matan Tzangauker, wiens moeder als een leeuw vecht voor een gijzelingsovereenkomst met Hamas en beëindiging van de oorlog in Gaza.

2 december 2024

Hamas verklaart dat er inmiddels 33 gijzelaars in gevangenschap zijn omgekomen, naar hun zeggen „door de Israëlische agressie van oorlogscrimineel Netanyahu”.

De nieuw verkozen Amerikaanse president Donald Trump geeft aan „dat de hel zal losbreken” als de gijzelaars op 20 januari bij zijn inauguratie als president niet zijn vrijgelaten.

4 december 2024

Het Israëlische leger vindt na nieuwe inlichtingen opnieuw een gijzelaar en brengt zijn lichaam terug naar Israël. Hiermee komt het aantal gijzelaars dat nog in Gaza gevangen zit op 100.

5 december 2024

De onderhandelingen tussen Hamas en Israël in Qatar over een staakt-het-vuren en gevangenenruil worden voor het eerst sinds maanden serieus hervat.

De onderhandelingspositie van Hamas lijkt verzwakt door het wegvallen van steun van Hezbollah en de verkiezing van Donald Trump als nieuwe president van de VS.

29 december 2024

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid geeft een rapport uit over de gezondheidstoestand van de gijzelaars die in november 2023 werden vrijgelaten. Uit getuigenissen van de gijzelaars, onder wie kinderen, blijkt dat zij fysiek en seksueel werden misbruikt tijdens hun gevangenschap. Hamas ontkent de beschuldigingen.

5 januari 2025

Hamas publiceert een video van de 20-jarige vrouwelijke soldaat Liri Albag. Het is voor het eerst sinds maanden dat een vrouwelijke gijzelaar in beeld is. Albag werd op 7 oktober 2023 ontvoerd vanaf legerbasis Nahal Oz. In de video is te zien dat ze aan een hondenketting zit in een ondergrondse cel. Haar mentale en fysieke gezondheid lijkt broos.

Albag in de video. beeld RD

8 januari 2025

De IDF vindt twee vermoorde gijzelaars in een tunnel in Rafah. Het zijn een vader (53) en zoon (22) uit een bedoeïenengezin. Ze zijn waarschijnlijk al begin 2024 vermoord in gevangenschap. Ze werden ontvoerd samen met een minderjarige zoon en dochter (tweeling). Zij werden in november 2023 vrijgelaten bij de gevangenenruil. Daarmee daalt het aantal gijzelaars dat nog in Gaza is tot 98. Daarvan zijn er 94 ontvoerd op 7 oktober 2023.

15 januari 2025

Na weken van onderhandelingen tussen de VS, Egypte en Qatar sluiten Hamas en Israël een overeenkomst voor een wapenstilstand die moet leiden tot een gefaseerd einde aan de oorlog in Gaza.

16 januari 2025

Onderhandelaars van Israël en Hamas ondertekenen officieel het Gaza-akkoord.