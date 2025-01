Tekort aan olie, niet aan ellende

Onze chauffeur vertelde dat sommige automobilisten al vier dagen op benzine wachten. De overheid heeft namelijk geen dollars om brandstof te importeren. Er wordt alleen diesel ingevoerd. Gelukkig hebben wij nu, anders dan tijdens voorgaande bezoeken, ‘toevallig’ een auto die op diesel rijdt.

Oliecrisis

Het is voor ons Nederlanders amper voor te stellen dat er geen benzine te krijgen is. Ik denk dat we daarvoor terug moeten naar de oliecrisis van de jaren 70. Ik kan me herinneren dat er toen veel minder verkeer op de weg was. Dat is meteen ook het enige positieve aan de huidige Malawische situatie: rust op de wegen in en rond de grote steden. Voor de rest is de situatie voor velen dramatisch: geen brandstof, geen eten, geen uitzicht.

We vragen ons regelmatig af wat Gods plan met dit land is. Het valt van de ene tegenslag in de andere. Aan alles is tekort, behalve aan ellende. En dat terwijl veel inwoners zo oprecht, vanuit hun hart met God leven en zich in alles aan Hem toevertrouwen. Niet alleen met woorden –zelfs met lofliederen– maar ook met daden. Bovendien helpen ze elkaar waar het kan.

Loflied

„We zijn ontzettend dankbaar dat we namens u hulp mogen bieden vanuit Bijbelse barmhartigheid”

Ook tijdens deze eerste week in Malawi hebben wij ons opnieuw verbaasd over de betrokkenheid op elkaar. Samen in de naam van Jezus heffen zij een loflied aan, terwijl ze vergaan van de honger. We zijn ontzettend dankbaar dat we namens u hulp mogen bieden vanuit Bijbelse barmhartigheid. Wij weten ons gedragen door uw bidden en geven. Wilt u daarmee doorgaan? De impact is zo ontzettend groot. Volgende week hoop ik u concreter te vertellen wat de effecten van uw steun zijn. Ik zal er voorbeelden van geven. Wat een zegen schenkt God. U mag zich werktuigen in Zijn hand weten.

Overleden

Vlak voordat dit artikel naar de drukker moest, bereikte ons het droeve bericht dat onze vriend en vaste chauffeur Mwiza (zie foto) op 45-jarige leeftijd is overleden. Vijftien jaar heeft hij ons door Malawi gereden. Hoe arm hij het ook had, altijd vertelde hij enthousiast over zijn land. Supertrots was hij op het feit dat hij ook de chauffeur was van het hoofd van de Reformed Presbyterian Church in Malawi. Mwiza laat een vrouw en drie kinderen achter.

