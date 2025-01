Oproep Brekelmans aan bedrijven: denk over hulp aan Defensie

Economie

Bedrijven zouden zich moeten afvragen hoe ze in geval van oorlog Defensie kunnen helpen. Ook moeten ze zich voorbereiden op een dagenlange stroom- of internetstoring, vindt defensieminister Ruben Brekelmans. „Voorheen - in tijden van vrede - was de vraag wat de krijgsmacht voor de samenleving kon doen. Maar nu - in deze grijze zone tussen vrede en oorlog - is het de vraag wat u voor de krijgsmacht kunt doen.”