Advocaten van Navalny veroordeeld tot jarenlange celstraffen

De advocaten werden in oktober 2023 opgepakt. Navalny’s weduwe Joelia Navalnaja noemde de mannen politieke gevangenen. Ze werden volgens haar vastgezet voor het doen van hun werk.

Navalny was de belangrijkste oppositiefiguur van Rusland toen hij in februari vorig jaar op 47-jarige leeftijd overleed. Hij stierf in een strafkolonie, waar hij naar eigen zeggen een politiek gemotiveerde straf uitzat. Nabestaanden houden de autoriteiten verantwoordelijk voor zijn dood.