Verbod op kortingen chiropractors geschrapt na ingreep ACM

De toezichthouder begon het onderzoek na een melding over de Stichting Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC). Volgens de eigen regels van die organisatie mochten aangesloten praktijken geen kortingen aanbieden aan cliënten of een gratis onderzoek aanbieden. De ACM vond dezelfde soort beperkingen bij twee andere brancheorganisaties, de Dutch Chiropractic Federation (DCF) en de Christelijke Chiropractoren Associatie (CCA).

Maar brancheorganisaties mogen helemaal geen aanbevelingen doen over prijzen, omdat dit de onderlinge concurrentie beperkt en zo de kosten voor cliënten hoog houdt. Dat geldt ook voor regels over het wel of niet aanbieden van kortingen of gratis diensten, benadrukt de ACM. Nu de brancheorganisaties hun verbod op kortingen hebben geschrapt, kunnen cliënten volgens de toezichthouder profiteren van kortingen.