Beleggers niet onder de indruk van Switch-trailer Nintendo

Economie

Beleggers hebben weinig enthousiast gereageerd op de video over de nieuwe Switch 2, die Nintendo heeft gedeeld. Het Japanse gamebedrijf is van plan de nieuwe console dit jaar op de markt te brengen en bracht een trailer uit over de opvolger van de Switch. Maar op de aandelenmarkt in Tokio zagen handelaren weinig nieuws in de video en daalde Nintendo ongeveer 4 procent.