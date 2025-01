Dode door steekincident in Oostburg, man voortvluchtig

Binnenland

In Oostburg is een persoon overleden na te zijn neergestoken. Het steekincident vond rond 21.15 uur plaats aan de Commerswerveweg, in het noorden van de Zeeuwse stad. De politie is op zoek naar een verdachte, die na het steekincident is weggevlucht. Meer details over het slachtoffer zijn niet bekendgemaakt.