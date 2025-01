Van Hijum wil geen bandbreedte geven voor asielmigratie

Binnenland

Minister Eddy van Hijum wil, ook na aandringen van veel partijen in de Tweede Kamer, geen aantallen asielmigranten vaststellen waar het kabinet de komende jaren op gaat sturen. Bij dit type migratie is dat niet zo zinvol, omdat dit „minder stuurbaar” is dan bijvoorbeeld arbeids- of studiemigratie, zei de bewindsman in een Kamerdebat over demografische ontwikkelingen.