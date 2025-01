Apple zakt op Wall Street na rapport over smartphoneverkoop China

Economie

Apple behoorde donderdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Marktonderzoeker Canalys meldde dat het techconcern in 2024 niet langer de grootste smartphoneverkoper in China was. Apple is op die belangrijke markt ingehaald door zijn Chinese concurrenten Vivo en Huawei. Op Wall Street daalde het aandeel van Apple 4 procent.