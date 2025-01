NAVO-beveiliging Polen lucht in tegen Russische drones

Buitenland

De NAVO-macht die in Polen een belangrijke draaischijf voor de hulp aan Oekraïne bewaakt, is voor het eerst in actie gekomen. F-35’s werden de lucht ingestuurd om een opdoemende „enorme” zwerm Russische drones tegen te houden. Die bleven bij nader inzien toch aan de Oekraïense kant van de grens, zodat de NAVO niet hoefde in te grijpen.