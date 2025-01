Wereldbank: vooruitzichten opkomende landen zwakst sinds 2000

Volgens de Wereldbank kenden opkomende economieën in het eerste decennium van deze eeuw nog de snelste groei sinds de jaren zeventig, met gemiddelden rond de 6 procent per jaar. Maar na de wereldwijde financiële crisis van 2008 en 2009 begon hun vooruitgang te haperen. In het tweede decennium zakte de gemiddelde jaargroei naar zo’n 5 procent.

De laatste jaren zijn er wereldwijd ook allerlei handelsbeperkingen bijgekomen die verdere progressie in de weg staan. Sinds 2014 ligt de gemiddelde groei van het inkomen per hoofd van de bevolking in opkomende economieën, met uitzondering van China en India, een half procentpunt lager dan in de rijkste landen, becijferde de Wereldbank verder. Dat betekent dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt.

De Wereldbank voorspelt dat de wereldeconomie in zowel 2025 als 2026 met 2,7 procent groeit, hetzelfde tempo als in 2024, terwijl de inflatie en de rentes geleidelijk zullen dalen. De groei van opkomende economieën blijft de komende twee jaar naar verwachting stabiel op ongeveer 4 procent. Dit betekent echter een zwakkere groei dan voor corona. Het is volgens de Wereldbank ook waarschijnlijk onvoldoende om armoede goed aan te pakken en bredere ontwikkelingsdoelen te halen.

„De komende 25 jaar zullen voor opkomende economieën een zwaardere dobber worden dan de afgelopen 25 jaar”, voorspelt Wereldbank-hoofdeconoom Indermit Gill. „De meeste factoren die ooit hun opkomst bevorderden, zijn verdwenen.”

In plaats daarvan hebben de landen te maken met onder meer een hoge schuldenlast, zwakke investeringen en stijgende kosten door de klimaatverandering. Daar komt bij dat toenemende handelsspanningen de wereldwijde economische groei zomaar een extra knauw kunnen geven.

„In de komende jaren zullen opkomende economieën een nieuw draaiboek nodig hebben dat de nadruk legt op binnenlandse hervormingen om particuliere investeringen te versnellen, handelsrelaties uit te breiden en een efficiënter gebruik van kapitaal, talent en energie te bevorderen”, aldus Gill.