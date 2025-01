Radboud Universiteit verscherpt beveiliging bij inloggen

Binnenland

Studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen moeten voortaan een extra code invoeren om in te loggen op een beveiligde verbinding van de instelling. Wie dat niet doet, kan geen gebruik meer maken van EduVPN. De beveiliging van de dienst is donderdag aangescherpt „vanwege de recente cyberaanvallen op onderwijsinstellingen”.