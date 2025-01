Nintendo onthult Switch 2 in nieuwe trailer

Economie

Nintendo heeft een trailer gedeeld waarin de langverwachte Switch 2 wordt onthuld, de opvolger van de Switch die acht jaar geleden uitkwam. Het principe van de Switch lijkt hetzelfde te blijven: gamers kunnen het apparaat zowel handheld als via een extern beeldscherm gebruiken. De Switch 2 komt dit jaar uit, maar de exacte datum is nog onbekend. Nintendo maakt op 2 april meer informatie over de console bekend.