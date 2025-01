Motief achter nieuwe ddos-aanval hoger onderwijs nog onbekend

Binnenland

De mensen achter SURF zeggen dat ze niet weten waarom dat gezamenlijke computernetwerk van universiteiten, hogescholen, mbo’s, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten donderdag voor de tweede dag op rij is platgelegd. Een digitale aanval maakt het systeem onbereikbaar. „We weten nog niets over de oorsprong van de daders of een motief”, zegt een woordvoerder.