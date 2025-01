AFM richt zich in toezicht extra op big tech en digitalisering

Economie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt in haar nieuwe toezichtagenda voor de afhankelijkheid van IT-systemen en het belang en gebruik van data. Volgens de waakhond kan het uitvallen van één cruciale partij in de keten de dienstverlening in een groot deel van de sector stilleggen. Deze afhankelijkheid van grote technologiebedrijven behoort dit jaar tot de belangrijkste aandachtspunten van de toezichthouder.