Mediadirecteur NTR vertrekt eerder na onderzoek over werkcultuur

Het was eerder de bedoeling dat Francissen op korte termijn weer aan de slag zou gaan en per 1 september 2025 afscheid zou nemen. „De voortdurende onduidelijkheid over het onderzoek en de mogelijke terugkeer van de mediadirecteur staan het terugbrengen van het vertrouwen en de stabiliteit bij de NTR in de weg”, zegt Koos van der Steenhoven, de voorzitter van de raad van toezicht van de NTR. „Daarom is het goed dat Willemijn Francissen eerder opstapt en hierover nu duidelijkheid is voor de organisatie.”

De NTR zegt Francissen dankbaar te zijn voor haar inspanningen en behaalde resultaten. „Ik ben in juli tijdelijk teruggetreden om het externe onderzoek ruim baan te geven”, zegt ze in een toelichting. „De oplevering van dat onderzoek is meermaals uitgesteld en laat zo lang op zich wachten dat de periode tot september te kort wordt om nog effectief invulling te kunnen geven aan mijn functie als mediadirecteur. Ik gun mijn collega’s duidelijkheid zodat de organisatie verder kan. En dat geldt voor mij ook, ik wil mijn blik weer op de toekomst richten, ook al is die helaas niet bij de NTR.”

In eerste instantie zou Francissen aanblijven tot 1 september 2025. In november 2024 stapte de gehele toenmalige raad van toezicht van de NTR op. Minister Eppo Bruins van OCW heeft Van der Steenhoven vervolgens benoemd tot nieuwe toezichthouder met als opdracht om het vertrouwen en de stabiliteit bij de NTR te herstellen. In zijn rol als voorzitter van die raad van toezicht heeft hij met Francissen afgesproken dat ze eerder, per 1 februari 2025, vertrekt bij de NTR.

Het onderzoek van de NTR naar de werkcultuur volgde op het rapport van de commissie-Van Rijn, waaruit bleek dat driekwart van de medewerkers binnen de Publieke Omroep ongewenst gedrag heeft ervaren. De NTR moest het onderzoek, uitgevoerd door kenniscentrum CAOP, echter stopzetten omdat de digitale vragenlijsten niet in orde waren. Inmiddels is een ander onderzoeksbureau aangesteld.