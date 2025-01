Ministeries weer vrijgegeven, onduidelijk waar indringer is

De politie kan weinig kwijt over de situatie. „Veel is nog niet bekend”, zegt een woordvoerder. Ook weet hij niet of er iemand is gevonden.

Eerder meldde de NOS dat de indringer mogelijk een voortvluchtig persoon is die vanuit het nabijgelegen Paleis van Justitie de ministeries in was gevlucht. De rechtbank en het gerechtshof Den Haag, die in het Paleis van Justitie zijn gevestigd, laten weten nog uit te zoeken wat er precies aan de hand is.