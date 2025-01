China voert invoerheffingen in op plastic uit EU en VS

De landen zouden zich schuldig maken aan prijsdumping op de markt voor polyoxymethyleen. Dat is een plastic dat bekendstaat om zijn hardheid en geschiktheid voor de industrie, elektronica en auto-onderdelen. De heffingen op het plastic kunnen per land of fabrikant sterk verschillen. Het gaat om extra invoerbelastingen tussen 3,8 procent en 74,9 procent.