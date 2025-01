Blue Origin lanceert raket New Glenn succesvol

Buitenland

De nieuwe raket New Glenn van Blue Origin, het bedrijf van multimiljardair Jeff Bezos, is in de Amerikaanse staat Florida gelanceerd. Het is de eerste ruimtemissie van dit type raket. Blue Origin wil concurreren met SpaceX, het bedrijf van Tesla-baas Elon Musk, dat al jaren de grootste aanbieder van lanceringen en transport in de ruimte is.