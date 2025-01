Ggz: vroege signalering essentieel in aanpak verward gedrag

Binnenland

Als kwetsbare mensen eerder in beeld komen bij instanties, dan kunnen ze sneller hulp krijgen. Brancheorganisatie de Nederlandse ggz ziet in zo’n snellere signalering een van de oplossingen om iets te doen aan het almaar stijgende aantal incidenten waarbij mensen betrokken zijn die zich „onbegrepen of verward” gedragen. „Op tijd signaleren dat het niet goed met iemand gaat, is essentieel.”