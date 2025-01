Rode Kruis wil gijzelaars en gedetineerden kunnen bezoeken

Buitenland

Het Rode Kruis wil de hulp in Gaza zo snel mogelijk opschalen nu er een staakt-het-vuren is bereikt. Ook dringt de hulporganisatie erop aan dat ze gijzelaars in Gaza en gedetineerde Palestijnen in Israël zo snel mogelijk kan bezoeken. „Medewerkers kunnen hen zo in beeld blijven houden, hun gezondheid controleren en hun families inlichten over hun situatie. Internationale verdragen, inclusief de Verdragen van Genève, roepen hiertoe op”, aldus het Rode Kruis.