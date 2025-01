Faber heeft geen snelle oplossing voor onveiligheid in Ter Apel

Binnenland

In reactie op een zeer kritisch inspectierapport over „zeer ernstige veiligheidsrisico’s” in aanmeldcentrum Ter Apel komt asielminister Marjolein Faber niet met oplossingen voor de korte termijn. De Inspectie Justitie en Veiligheid stelt „goed vast” dat „ons systeem totaal is vastgelopen”, vindt de bewindsvrouw. Daarom herhaalt de minister dat ze de instroom wil beperken.