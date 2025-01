UNICEF: moet grote hulpoperatie Gaza komen, steun Nederland nodig

Binnenland

Nu er een bestand over de oorlog in Gaza is bereikt, is er onmiddellijk „een grootschalige humanitaire hulpoperatie in Gaza nodig om levens te redden, en kinderen moeten daarin centraal staan”. En daar is ook de steun van de Nederlandse regering voor nodig. Daarvoor pleit UNICEF, dat als een van de grootste hulporganisaties in Gaza zegt klaar te staan om levensreddende hulp mogelijk te maken.