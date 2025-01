Verdeelde regering Israël stemt over akkoord met Hamas • Gazanen en Israëliërs vieren feest

De president van Israël, Isaac Herzog, noemt het akkoord over de Gazastrook de juiste zet om de gijzelaars in handen van de Palestijnen thuis te brengen. In een verklaring op televisie reageerde hij op het staakt-het-vuren en de deal voor de vrijlating van gijzelaars tussen Israël en Hamas.

"Als president van de staat Israël zeg ik in de duidelijkste bewoordingen: dit is de juiste zet. Dit is een belangrijke stap. Dit is een noodzakelijke stap. Er is geen grotere morele, menselijke, Joodse of Israëlische verplichting dan onze zonen en dochters bij ons terug te brengen, hetzij om thuis te herstellen, hetzij om te ruste te worden gelegd", zei Herzog. Een deel van de gijzelaars in handen van Hamas is niet meer in leven.