Fietser na aanrijding overleden in Egmond aan den Hoef

Binnenland

In Egmond aan den Hoef in Noord-Holland is woensdagmiddag een fietser overleden na een aanrijding met een voertuig. Het ongeluk gebeurde rond 14.15 uur aan de Heilooër Zeeweg. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp mocht niet baten, meldt de politie.