Vliegverkeer Eindhoven Airport ligt helemaal stil door mist

Luchtvaartmaatschappijen zijn momenteel vluchten aan het schrappen of kijken of ze kunnen uitwijken naar een andere luchthaven, bijvoorbeeld die van Weeze of Keulen. Op de website van Eindhoven Airport staat dat sommige vluchten alleen vertraging oplopen, maar dat wordt dus mogelijk aangepast.

De woordvoerder raadt passagiers aan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. Afhankelijk van de voorwaarden krijgen zij mogelijk hun geld terug of kunnen ze worden omgeboekt.

Het is volgens de woordvoerder niet bekend hoelang de verstoring zal duren. „Dat is afhankelijk van hoe de weersituatie zich gaat ontwikkelen en dat kunnen wij nu niet inschatten. Weersverbetering zit er nu niet in.”

Hij sluit niet uit dat het vliegverkeer er donderdag nog steeds last van heeft. „Weersvoorspellingen geven aan dat het morgenochtend ook mistig kan zijn in Eindhoven.”

Op Schiphol zijn woensdag ruim honderd vluchten geschrapt vanwege de mist, liet een woordvoerder van die luchthaven eerder op de dag weten. Ook Schiphol houdt er rekening mee dat de mist de hele dag aanhoudt. KLM heeft uit voorzorg al veertig vluchten geannuleerd op donderdag, meldde die luchtvaartmaatschappij.