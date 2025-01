Georgische oppositieleider zwaar mishandeld

Buitenland

De voormalige Georgische premier Giorgi Gatsjaria is ernstig mishandeld en opgenomen in het ziekenhuis. Een woordvoerster van zijn politieke partij zegt dat Gatsjaria door meerdere mannen is aangevallen in een hotellobby in de kuststad Batoemi. „Hij is ernstig toegetakeld, maar heeft het overleefd.”