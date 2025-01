Record van 94 miljoen buitenlandse toeristen in Spanje in 2024

Economie

Spanje heeft afgelopen jaar een recordaantal van ongeveer 94 miljoen buitenlandse toeristen ontvangen. Dat is volgens de Spaanse toerismeminister Jordi Hereu een stijging van 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Die bezoekers gaven volgens hem 126 miljard euro uit tijdens hun vakantie in Spanje, wat 16 procent meer is dan in 2023.