Dode door zelfverbranding bij locatie verhoor president Yoon

De identiteit van de persoon is nog niet bekend. De politie doet volgens Yonhap onderzoek naar het incident. Het is niet duidelijk of er een verband is met de arrestatie van de president eerder op de dag.

Het incident vond plaats bij het kantoor van het agentschap voor corruptiebestrijding (CIO). Deze instantie heeft de geschorste president gearresteerd in een onderzoek naar de militaire noodtoestand. In Zuid-Korea is nog nooit eerder een zittende president aangehouden.