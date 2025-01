KLM schrapt donderdag 40 vluchten op Schiphol om voorspelde mist

KLM liet eerder op de dag al weten „overvallen” te zijn door de mist. De situatie zag er slechter uit dan de prognoses op dinsdag en in de nacht van dinsdag op woensdag, zei de woordvoerder. In eerste instantie moest KLM daardoor veertig vluchten via Schiphol annuleren. Dat aantal is woensdagmiddag opgelopen tot 96.

Het KNMI kondigde woensdagochtend code geel af vanwege dichte mist, met plaatselijk zicht tot 200 meter. De waarschuwing gold in eerste instantie voor vrijwel heel Nederland. Aan het einde van de ochtend werd die waarschuwing voor een deel van het land ingetrokken. Voor de provincies Flevoland, Friesland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland geldt nog wel code geel. Die waarschuwing is tot 14.00 uur van kracht.

Schiphol liet eerder weten dat het aantal geannuleerde vluchten op woensdag is opgelopen van enkele tientallen tot ruim honderd. In totaal stonden deze dag ruim 1100 vluchten gepland. Een woordvoerder van de luchthaven kon nog niet zeggen in hoeverre de operatie donderdag door de voorspelde mist wordt beïnvloed.