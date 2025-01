Ook VVD vindt respons kabinet op frauderapport onder de maat

Binnenland

Regeringspartij VVD deelt veel van de kritiek van de oppositie op de reactie van het kabinet op de uitkomsten van de parlementaire enquête over het fraudebeleid van de overheid. De brief die de Tweede Kamer daar vorige maand over ontving was „teleurstellend” en „maakt pijnlijk duidelijk dat er nog veel, héél veel moet gebeuren”, zei Kamerlid Wendy van Eijk woensdag in een debat over het enquêterapport.