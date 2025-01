Cannabis van coffeeshop soms vervuild, WODC wil meer onderzoek

Binnenland

Hasj en wiet uit Nederlandse coffeeshops blijken lang niet altijd zuiver. Onderzoekers van het Trimbos-instituut hebben in een kleine steekproef onder meer residuen van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Die zaten op ruim een derde van 103 onderzochte monsters en dat is niet de bedoeling. Een op de vijf monsters overschreed de vastgestelde grenzen voor schimmels of bacteriën. In één hasjmonster werd lood ontdekt.