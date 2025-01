President Mozambique geïnstalleerd na fel omstreden verkiezingen

Buitenland

De 48-jarige Daniel Chapo is geïnstalleerd als de nieuwe president van Mozambique. Hij is van de partij en het partijapparaat die het land al vijftig jaar regeren, de Frelimo. De oppositie stelt dat verkiezingen in oktober frauduleus zijn verlopen en hij niet gewonnen heeft. In het land zijn ernstige onlusten geweest naar aanleiding van de omstreden verkiezingsuitslagen en daarbij zijn naar schatting driehonderd mensen omgekomen.