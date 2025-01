Massadonor opnieuw voor de rechter gedaagd

Binnenland Donorkind

‘Massadonor’ Jonathan, biologische vader van honderden kinderen, is opnieuw voor de rechter gedaagd. Mensen die via een spermadonatie van hem een kind hebben, spanden een kort geding tegen hem aan omdat hij kinderen probeert te bereiken via YouTube. Dat heeft de Stichting Donorkind woensdag bevestigd na een bericht in de Volkskrant. De stichting schaart zich achter de ouders in de zaak, die op 28 januari dient in Den Haag.