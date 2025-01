Slachtoffer brand Amsterdam aan verwondingen overleden

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. De politie doet ter plaatse onderzoek naar de oorzaak van de brand.

De brand in het appartement aan de Lijnbaansstraat in de Jordaan begon rond 09.00 uur en was een uur later geblust. „De brand was zeer fel, maar beperkte zich tot de eerste verdieping van het gebouw”, aldus de woordvoerder. De omliggende appartementen hebben daardoor niet veel schade opgelopen.