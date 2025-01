Inspectie: nog steeds ernstige veiligheidsrisico’s in Ter Apel

Binnenland

Medewerkers en bewoners van het aanmeldcentrum in Ter Apel lopen nog steeds „zeer ernstige veiligheidsrisico’s”, meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die doet een beroep op asielminister Marjolein Faber om de locatie „echt veilig” te maken, onder meer door te zorgen voor een goede door- en uitstroom van asielzoekers. Dat laatste is het doel van de spreidingswet, maar de minister is van plan om deze juist te schrappen.