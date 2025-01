Nederlander gedood bij vermeende poging tot ontvoering in Nigeria

Binnenland

De Nederlandse directeur van een cassaveproject in het zuidoosten van Nigeria is om het leven gekomen toen op een brug de auto waarin hij met medewerkers reed, werd overvallen door gewapende mannen. De chauffeur verloor bij de overval de macht over het stuur toen hij met zijn pickup probeerde te ontkomen. De auto kwam in de rivier de Okulu terecht, in de buurt van de stad Port Harcourt.