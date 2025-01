Duitse economie krimpt in 2024 voor het tweede jaar op rij

Economie

De Duitse economie is in 2024 voor het tweede jaar op rij gekrompen. De grootste economie van Europa kromp met 0,2 procent vergeleken met een jaar eerder, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van voorlopige cijfers. In 2023 liet de belangrijkste handelspartner van Nederland al een krimp zien van 0,3 procent. De laatste keer dat de Duitse economie twee opeenvolgende jaren kromp was in 2002-2003.