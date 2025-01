Voor het eerst sinds 2014 minder nieuwe bedrijven opgericht

Economie

Voor het eerst in tien jaar is het aantal startende ondernemers in Nederland gedaald. Vorig jaar begonnen net geen 254.000 mensen in ons land een nieuw bedrijf, 8 procent minder dan in 2023. Sinds 2014 was het niet meer voorgekomen dat het aantal starters daalde, maakte de Kamer van Koophandel (KVK) woensdag bekend.